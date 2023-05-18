▲ 【大行報告｜騰訊業績】騰訊上季廣告增速遜預期 券商料視頻號支撐全年增長、遊戲收入勢頭料增強 一文看清大行績後分析

騰訊 （00700） 首季遊戲業務及金融科技業務復甦強勁，成本控制措施繼續建功，然而廣告收入增速弱於預期，市場預計，視頻號流量增長及效率提高或有助支撐今年網上廣告增長，另外預計騰訊未來新遊戲豐富，今、明年遊戲收入或更加強勁。

騰訊業績概要

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【騰訊業績】騰訊終於「放開懷抱」講遊戲收入強項

摩通：收入結構轉變、持續成本效率成驚喜

摩通發表報告，將騰訊目標價由430元上調至440元，評級「增持」。摩通稱，騰訊首季業績出台後，對其盈利前景越來越樂觀，認為首季主要驚喜是收入結構轉變及持續成本效率。

摩通預計，視頻號流量增長及效率提升或有助今年的網上廣告增長。摩通認為，內地及國際遊戲市場強勁勢頭下，騰訊上季遊戲收入按年增速達11%，預計勢頭將會持續。

高盛料騰訊利潤率繼續改善

高盛將騰訊目標價由442元上調至443元，維持「買入」評級。高盛指出，隨著騰訊向電商直播等領域擴張發展，預計今年盈利能力和利潤率將繼續改善。

高盛引述騰訊管理層指，傳統遊戲和管道遊戲的遊戲收入復甦可見度提高，另外，廣告收入或受視頻號增長及電商平台推動出現持續加速。

花旗：內地遊戲收入、金融科技業務健康復甦

花旗認為，上季騰訊業績強於預期，內地遊戲收入及金融科技部門健康復甦。花旗提到，上季多款遊戲總收入（流水）創下歷史新高令人鼓舞，騰訊未來擁有豐富遊戲發行計劃，預計今、明年遊戲收入應該越來越強。

花旗又稱，騰訊管理層對於次季或下半年主要業務基礎實力具信心，並對AI基礎模型能加速增長機會持樂觀態度。花旗將騰訊目標價由503元上調至506元，維持「買入」評級。

中金：次季遊戲收入增長加速

中金認為，上季騰訊網絡遊戲改善明顯，預計次季遊戲收入按年增長11%，上季視頻號利潤率高於預期，將全年淨利潤預測上調 2%。

野村則稱，上季國際遊戲業務是一大亮點，而廣告增長弱於預期可能是由於媒體廣告部門收入疲軟，而該部門主要服務於品牌廣告。

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編輯：李哲毅