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【香港經濟】香港失業率再跌至3%

股市 16:47 2023/05/18

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【香港經濟】香港失業率跌至3%　餐飲服務活動業微跌至4.8%

政府統計處公布，今年2月至4月經季節性調整的香港失業率為3%，較1月至3月的3.1%，下跌0.1個百分點，為連續12個月下跌。最新就業不足率維持1.2%。

2月至4月期間，香港總就業人數增加約1,800人至約365.59萬人，同期的總勞動人口增加1,100人至377.03萬人。期內，失業人數（不經季節性調整）減少約700人至11.44萬人，就業不足人數減少約2,200人至4.45萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業維持4.2%。其中，零售業的失業率為3.8%，餐飲服務活動業的失業率微跌0.1個百分點至4.8%。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨着經濟活動繼續復常及訪港旅遊業反彈，勞工市場情況在短期內應會進一步改善。

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記者：宋佩恩

經濟 孫玉菡 失業 勞工及福利局 政府統計處 失業率 人口
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