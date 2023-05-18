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天瀧首錄撻訂　數日前3301萬入市　料遭發展商殺訂165萬

股樓投資 16:56 2023/05/18

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由恒基地產（00012）夥拍中國海外（00688）、華懋集團、帝國集團、新世界發展（00017）及會德豐地產合作發展，位於啟德「Park Peninsula海灣半島」的天瀧，日前首錄撻訂，料買家遭沒收165萬元訂金。

據成交紀錄冊資料顯示，撻訂單位為2座19樓B室，實用面積1,002平方呎，於5月8日以招標形式賣出，成交價為3,301萬元，實用呎價約32,944元，但現顯示為「簽訂臨時買賣交約後交易未有進展」，即料撻訂收場，料買家遭沒樓價5%訂金，涉約165萬元。 

撇除上撻訂，天瀧至今累售14伙。資料顯示，天瀧由7幢高樓及1幢低座大屋組成，提供566伙，逾七成為三房或以上戶型。 

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撰文 : 黃卓賢

招標 帝國集團 中國海外 新世界 恒基 會德豐地產 華懋 一手市場

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