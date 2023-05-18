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【私募股權】羅兵咸永道：私募股權TMT投資總額　半年跌6成

股市 20:10 2023/05/18

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【私募股權】羅兵咸永道：私募股權TMT投資總額　半年跌6成

羅兵咸永道（PwC）發表報告，指受宏觀因素影響，2022年下半年全球私募及創投（PE/VC）市場低迷，總投資額按年跌77%至253.8億美元，市場觀望態度濃厚，而科技、媒體及通訊（TMT）行業的私募股權投資與整體市場走勢一致，雖然下半年投資數量比上半年增加7%，惟總投資額仍較上半年跌61%，至83.9億美元。

羅兵咸永道指出，在TMT四大子行業中，科技行業的私募股權投資熱度列首位，當中投資數量和金額分別為1,521宗及70.33億美元，佔行業的86%和84%，而IT服務、半導體、光電行業等細分行業最受資本關注。至於互聯網及移動互聯網行業，受累於行業強監管、行業競爭等因素影響，去年下半年的投資數量及投資金額均下降，較上半年分別跌22%和48%，合計185宗，共10.38億美元。

該行審計業務合夥人陳建孝表示，内地科技行業的強勢，得益於當局持續對支持科技創新，不過其在各個投資階段的投資金額佔比下降，也反映當下對投資的謹慎。此外，近年來人工智能概念火熱，其發展將為TMT各子行業中的半導體、遊戲、軟體、互聯網等細分行業帶來新機遇。

報告顯示，去年下半年資本退出市場整體延續回落趨勢，投資退出共116宗，較上半年下降17%。在退出類型上，IPO數量佔比大幅上升，佔比82%，並替代股權轉讓，成為創投資本退出的首選。

報告指，在科創板及創業板的帶動下，內地TMT公司在資本市場的表現在2022年下半年有所回暖，與此同時，今年生效的全面註冊制有助提升國內資本市場的發行效率，增加A股對企業和投資者的吸引力。另一方面，該行認爲，隨著香港資本市場18C章的推出，增加投資者的退出渠道，惟由於本港資本市場交易規模較小，料内地科創板、創業版未來仍是首選的退出渠道。

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記者：伍鍵文

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