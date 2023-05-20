【清酒新世界@iM網欄】WAKAZE．七 BARREL系列桶釀清酒

今篇開始介紹BARREL系列，BARREL系列啟發自釀製紅酒的橡木桶傳統方法，而這個系列正是WAKAZE廣受歡迎的桶釀清酒！個人認為BARREL這個系列挺有趣的，一共有三款清酒，而且與The Classic一樣也有日法版之分，兩個版本也適合喜歡木桶香氣清酒的人，還有愛好西洋酒的人。

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首先分享BARREL SAKÉ - RED WINE -，是法國版的第一款。在2019 年秋季的開發產品過程中，WAKAZE遇到了法國布根地的著名釀酒師Nadine，她與WAKAZE分享了有關釀酒和木桶釀製方面的知識，而酒藏面臨的挑戰是清酒的天然酸度與布根地酒桶的複雜果香如何協調，以創造出一款能夠體現法國和日本文化融合的產品。這款清酒在橡木桶中陳釀，所用的橡木桶來自布根地著名的Domaine Jacques Prieur酒莊，以釀造Pinot Noir的橡木桶來熟成清酒，具有濃郁的黑加倫子和雲呢拿香氣，並帶有酸味，與肉類菜餚、奶酪或甜點完美搭配。

第二款是BARREL SAKÉ - BRANDY -，特別創立這一款是對法國釀酒技術和對法國生產的白蘭地的致敬。這款清酒是依據貴釀酒釀造的方法來製作的，在發酵過程中使用已經釀造好的清酒來代替水，然後在白蘭地酒桶中熟成兩個月。因此BARREL SAKÉ - BRANDY -是一種甜味略帶糖漿風味的清酒，有蜂蜜和白花的香氣，口感較為豐富，同時帶有焦糖和乾果的味道，持久度極佳，口感神奇地較為順滑，適合配奶酪或者作飯後酒！

第三款是BARREL SAKÉ - WHISKY -，在巴黎地區製造的法國威士忌酒桶中熟成，賦予了這酒的複雜性，以及木材和乾果的美妙香氣。你若果喜歡重木桶味，我會比較推薦這酒，適合作飯後酒或者睡前飲一杯也是相當不錯！

法國版的BARREL系列其實挺符合國際市場的需求，最起碼在清酒的範疇裏很少會遇到這種類型的熟成清酒。而日版BARREL則不一樣，主要製造的方向為雞尾酒，這很可能也反映到現在日本清酒的趨勢，下星期繼續分享。

Wakaze Kura Grand Paris

地址：9 Rue de la Bergerie, 94260 Fresnes, France

官網：https://www.wakaze-sake.com/

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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