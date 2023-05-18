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【異動股】 內地科創板IPO獲批 擬集資180億人民幣 華虹半導體曾飆逾一成

股樓投資 16:20 2023/05/18

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華虹半導體（01347）於內地科創板上市申請獲上交所通過，擬集資約180億元人民幣，有望成為科創板歷來集資第三大新股。回A上市獲批，華虹股價高開2.5%後，一度升逾一成，高見28.4元，收報27.5元，仍大升7.2%，成交額6.2億元。

同場加映﹕【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

集團指，建議發行股數不超過4.33億股，不超過總股本25%，計劃集資180億元（人民幣，下同），當中近70%用於華虹製造（無錫）項目，建設一條月產能達8.3萬片的12英吋特色工藝半導體生產綫，其他將用於8英寸廠優化升級項目、特色工藝技術創新研發項目，以及補充流動資金。

【濠賭股】 濠賭股全綫回吐 里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁

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【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

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記者：郭秀慧

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