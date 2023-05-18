歐盟批准Mircosoft以690億美元收購動視 英國監管機構再重申不會批准

Mircosoft（MSFT）周一（15日）贏得了歐盟對其以690億美元收購動視（ATVI）的反壟斷批准。市場認為這是一項重大進展，雖然英國否決了交易，但仍可能促使中國和韓國監管機構效仿，

Mircosoft想完成世界上最大的遊戲業收購的話，仍然有障礙需要解決。它需要在5月24日之前對英國競爭與市場管理局（CMA）阻止收購的決定提出上訴，但最終決定可能需要幾個月。日本在3月批准了交易，而美國聯邦貿易委員會反對該交易的案件也在待審。

歐盟委員會表示，由於Mircosoft同意將 「決勝時刻 」等流行的動視遊戲授權給競爭對手的遊戲流媒體平台，該交易是有利於競爭的，這證實了路透社3月份的一篇報導。

歐盟反壟斷局局長Margrethe Vestager告訴記者，許可是 「實際而有效的」。她亦指：「實際上，與目前的情況相比，它們大大改善了雲遊戲流媒體的條件，這就是為什麼我們實際上認為它們是有利於競爭的。」，而英國的立場是認為交易將打擊該部分市場的競爭。在拒絕這項交易時，英國監管機構被認為是在英國脫歐後的全球監管舞台上施展其實力。

同場加映﹕【青姐話】中特估 有段古

Vestager說，對於去年僅佔總市場1%的遊戲流媒體市場將如何發展，委員會與英國監管機構有不同的看法。英國監管機構認為這個市場的發展速度比她們想像的要快，她稱：「這裡有一點矛盾，因為我們認為我們所採取的補救措施......將允許向雲遊戲市場中的很多很多人發放許可證。」

英國CMA說，串流媒體是遊戲中增長最快的領域，而遊戲機是一個成熟的市場。它說，Mircosoft已經佔了全球雲遊戲服務的60-70%，並有其他王牌： Xbox、領先的PC操作系統Windows和雲服務提供商Azure。它們周一表示，它堅持其否決權。

最近幾個月，Mircosoft與Nvidia（NVDA.O）、任天堂（7974.T）、烏克蘭的Boosteroid和日本的Ubitus簽署了許可協議，如果交易成功，將把動視遊戲引入他們的平台。

Mircosoft總裁Brad Smith說：「歐盟委員會已經要求Mircosoft將流行的動視暴雪遊戲自動授權給競爭性的雲遊戲服務。這將適用於全球，並將使全球數百萬消費者能夠在他們選擇的任何設備上玩這些遊戲。」

【濠賭股】 濠賭股全綫回吐 里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

隨着銷售和建築數據走弱，該行預料行業續低迷，以及跑輸MSCI中國指數，但會趁低買入具質素的國企股，包括華潤置地(01109)、中海外(00688)、保利物業(06049) 、中海物業(02669)及華潤萬象生活(01209)。

同場加映﹕【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷