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【長和系】李澤鉅：希望交椅洲人工島「計到數、回到本」

股市 17:07 2023/05/18

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【長和系】李澤鉅：希望交椅洲人工島「計到數、回到本」

長和 （00001） 、長實 （01113） 同日舉行股東周年大會，主席李澤鉅被問及對港府推進交椅洲人工島的看法時表示，很多人已發表意見，不想多說，但希望港府能夠「計到數」。李澤鉅續稱，我希望正如港府所料，樓價和地價上升至政府現時的成本價，希望回到本。

行政長官李家超今早出席立法會的「互動交流答問會」提及，政府希望透過市場融資減輕財務，包括債券、公私營合作，詳情可見【下一頁】

長和早前提及青衣聯合船塢集團建屋申請並提出1.5萬個公私營住宅發展建議，李澤鉅稱，香港一直不夠土地及房屋供應，我們希望這個計劃能為香港市 民及政府提供多一個選擇，會做好交通規劃研究，有解決方案後才開始項目。

有股東在股東會問及長實近年在香港投地較前數年積極，長實是否把重點放回在內地和香港，李澤鉅重申，集團是跨國企業，投資時不是單單著眼地點，而是從項目整體回報出發，不論香港、內地、英國、歐洲等地都視之為本地市場，不會以「志在必得」心態決定投資，亦不識追價。

長江中心二期預租不會公開「底數」

長江中心二期年內落成，日前完成首項預租，李澤鉅稱，正與客戶洽談租金中，「不會把底數公開，總之出租至差不多時再向大家說明，優質的海景寫字樓供應不多。」

對於近期長實宣布收購英國 Civitas Social Housing PLC，李澤鉅稱，長實聯屬公司在其上市時已是其投資及資產管理顧問，所以很熟悉公司，而且項目有穩健收入和可靠回報，同時提供社會護理服務，為英國醫療減輕壓力，有ESG（環境、社會和企業管治）意義。

長江中心二期完成首宗預租 聯合能源租用高層半層單位、原先租哪裡？可見【下一頁】

隨香港與內地恢復通關，李澤鉅表示，長實、長和多項業務都有所改善，長實旗下酒店及服務套房業務入住率及收益均在上升中，和記電訊「3香港」在復活節長假期錄得港人外出漫遊平均用量和收入已超過 2019 年疫情前同期水平。

不過，他補充，港口業務持續面臨全球經濟衰退、鄰近港口競爭及加息的嚴峻挑戰，管理層現時著重於改善運營效率和成本管理，以提升貨櫃碼頭的競爭力。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

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編輯：麥德銘

長實集團（01113） 港股 和記電訊香港（00215） 長和（00001）
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