經濟重開樂觀情緒逆轉　人民幣再破7短期沉底

中國4月份經濟數據失速，市場對經濟的樂觀情緒逆轉，人民幣一舉跌破7算大關後繼續沉底。筆者檢視人民幣貶值因素，除了季節性資金流帶動，亦有基本因素所致。首先，中美利差因素似乎將延續至年底。一方面，美國地區銀行動蕩有舒緩跡象，聯儲局聲言對6月停止加息的決定仍未有定案，並否定有關年內掉頭減息的預期。另一方面，中國重開經濟增長動力減慢，為人民銀行增加重啟降息周期的壓力。儘管人民幣貶值壓力重臨下，人行將會對減息的決策份外謹慎，現時降息空間不大，但中美息差仍然會持續打壓人民幣匯價。

第二，中國的經常帳戶順差或於第二季度收縮。4月份工業生產增長大幅弱於預期，意味製造業外流壓力正在加大，出口商一旦消化之前封控及春節期間累積的出口訂單，出口增長或出現斷崖式下跌，對貿易盈餘構成重大威脅。中國經濟重開亦並非一面倒利好人民幣匯價，經歷防疫政策轉向帶來的樂觀評估後，投資者開始重新審視中國經濟數據。中國邊境重開，國內遊客走出去帶動的購匯需求已在首季浮現，有關需求勢將在暑期高峰加劇，再疊加中資企業賣人民幣買港元派息的資金流，以及美國可能在G7峰會對中國高科企業施加限制，本周人民幣難以反彈並將延續沉底格局。

責任編輯︰梁浩碩