【阿里巴巴業績】阿里美股跌3.7%　上季經調整純利274億人幣　將派阿里雲作股息分拆上市、菜鳥及盒馬部署IPO

▲ 【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整純利273.75億人幣勝預期 將派阿里雲作股息以分拆上市 正探索菜鳥、盒馬鮮生IPO

「BAT」阿里巴巴 （09988） （美：BABA）壓軸公布3月底止的2023財年第四季度業績，期內收入2082億元（人民幣，下同），按年增2%，略遜預期的2091.89億元；淨利潤235.16億元，去年同期蝕162.41億元，好過預期的賺150.08億元；經調整純利273.75億元，按年增39%，好過預期的賺253.83億元。

阿里美股開市即向下，現跌3.7%，報87.35美元，較港收市的87.75美元低水2.6%。

阿里巴巴主席張勇稱，董事會已批准向股東分派阿里雲股份作為股息以分拆作獨立上市公司。另外，董事會已經批准阿里巴巴國際數字商務事業群啟動外部融資的程序；探索菜鳥集團IPO；以及啟動盒馬鮮生IPO。詳情可看【下一頁】

中國商務收入遜預期 3月GMV重拾增長

阿里上季中國商務收入錄1360.73億元，按年跌3%，差過預期的1422.37億元。阿里稱，上季淘寶和天貓線上GMV（實物商品交易總額）錄得按年中單位數下降，稱中國消費逐漸恢復，3月份GMV增長已轉正，主要由服飾及保健品品類增長強勁所帶動。

阿里巴巴上季主打性價比的淘寶和淘特上M2C商品產生的支付GMV按年增長26%，上季淘特和淘菜菜持續實現虧損按年收窄。

國際商業訂單量按年增長15%

國際商業上季收入185.41億元，按年增29.3%，阿里稱，Lazada、速賣通（AliExpress）、Trendyol 和 Daraz 平台訂單量整體按年增長15%。阿里AliExpress上季推出主打高性價比商品的Choice，其日訂單量迅速增長，帶動速賣通本季度訂單有雙位數增長。

此外，Lazada 在東南亞市場錄得雙位數訂單按年增長，阿里正繼續擴大其買家基礎，通過提供更多增值服務來提高變現率，從而提升收入增長。而土耳其Trendyol3月份業務開始正常化，整季訂單按年增長率保持強韌。

本地生活服務虧損 菜鳥72%收入來自外部客戶

本地生活服務上季服務訂單增長超過 20%，收入增17.3%至125.49億元，然而分部經營虧損維持在65.99億元。

探索上市的菜鳥上季抵消跨分部交易的影響前，收入按年增長15%至人民幣189.15億元，總收入約72%來自外部客戶；抵消跨分部交易後，菜鳥收入錄136.19億元，按年增17.6%，主要受惠國際物流履約解決方案服務每單平均收入增加，以及對消費者物流服務需求的增加所致。

阿里雲業務收入再跌2%

阿里雲業務上季收入185.82億元，按年跌2.1%。阿里解釋，混合雲項目受到1月份疫情反覆影響導致延遲交付、內容分發網絡需求恢復正常化，以及一個頭部客戶停用影響收入表現。

阿里雲強調，來自非互聯網行業的收入按年增長穩健，主要由金融服務、零售、媒體和汽車行業所帶動，現時非互聯網 行業對雲業務分部收入的貢獻為 55%。

券商此前料阿里巴巴中國零售商業客戶管理（CMR）收入按年跌幅收窄，同時阿里雲收入增速或觸底。

券商績前分析，可看【下一頁】

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記者：李哲毅