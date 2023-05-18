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【人幣滙價】專家預期人民幣先低後高 花旗料最快半年後上試6.6

16:03 2023/05/18

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花旗料人民幣於半年到1年內見6.6。

今年人民幣首次跌穿7算心理大關，在岸價（CNY）及離岸價（CNH）昨天（5月17日）皆破7，創近半年新低。綜合5位專家對人幣的最新前瞻，普遍預期由現時至今年底人幣先低後高，當中又以美資大行花旗最牛，料最快半年後挑戰6.6，中資的滙市達人更建議現水平宜低吸人幣。

人民幣的後向取决於美元及美息等，美滙指數今天（5月18日）報102.9，人幣在岸價則報7.01，離岸價為7.02。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應查詢指，3個月內料人民幣報6.7，未來半年至1年內重上6.6，兩年長期目標為6.8；同期美滙指數預測為99.04，半年至1年再下試96.06，長期目標更低見93.48。聯儲局於6月中或暫停加息，加息周期或已接近尾聲；今年較後時間才可能減息。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，聯儲局加息周期基本結束，對美元不利；但市場對貨幣政策發展已有共識，美元滙價已反映大部份負面因素，單邊貶值機會不大，預計美滙指數的波幅介乎100到104.5，年底目標101.5。另外，中國經濟的擴張速度雖然出現反覆，但保持復甦趨勢，與外圍市場此消彼長，料人民幣的高低位為6.75至7.05；年底目標6.85，7算附近已值得吸納。

上商：人幣倘逼近7.1可考慮低吸

上商研究部主管林俊泓預期，今年餘下時間美滙指數約在95至106，年尾低見95；反觀人民幣先低後高，上落區間在6.7至7.1，年底重上6.7高位，當逼近7.1可考慮低吸。

放眼短線，星展香港環球市場策略師李若凡估計，美元短期内主要在100到103區間内波動；如果突破103， 將上望105至105.8。人民幣穿7算後，可能下試去年12月的低位7.015，萬一失守，之後再試7.02到7.04的水平；但預期人民幣不會持續下跌，年内仍可能重回到7算或以下，並重試6.85至6.9的水平。

華僑永亨經濟師姜靜拆解人幣走弱的原因，內地4月份社會融資規模增量 1.22 萬億元（人民幣，下同），遠低於市場預期的 2 萬億元；新增貸款 7,188 億元，也遜於估算的 1.4 萬億元，凸顯居民信心較弱及需求不足，房地產的復甦又面臨挑戰，疊加外貿前景轉差；再者，中資企業為應付境外派息的購匯季節性因素，俱令人幣受壓，跌破6.95關後再反覆探底。

姜靜估計，離岸價的短期支持位在7.03，阻力區為6.83。惟野村最熊，料CNH於7月乍現7.3新低，法興亦料今年底人幣插水至7.3。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

華僑永亨銀行 星展銀行 信銀國際 上海商業銀行 花旗銀行 人民幣 加息 美國聯儲局 美滙指數 美元

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