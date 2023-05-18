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【AI監管】怕AI釀大禍？　OpenAI CEO籲成立部門監管

科技 16:24 2023/05/18

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生成式人工智能（Generative AI）崛起的同時，亦引發不少道德、版權爭議，各地要求監管AI的聲音不斷。就連ChatGPT開發公司OpenAI行政總裁（CEO）也直言，要防止AI技術「出錯」，建議美國當局成立獨立部門監管。

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OpenAI CEO Sam Altman在出席美國參議院委員會就新技術的可能性和危險性作證時，直言不諱地表明：「我認為如果這項技術（AI）出了問題，它可能會大錯特錯。我們希望與政府合作，防止這種情況發生。」另建議成立一個獨立部門，以授權及監管AI公司。 

此外，他還在會上承認，AI有可能對經濟產生影響，包括相關技術或會取代部分工種，以致出現裁員情況。但Altman補充指，該技術也會創造新的工作崗位。到目前為止，「我們部署的工具，好處遠遠大於風險。」強調確保AI的安全性仍是該企「至關重要」的工作。

【AI熱潮】工作重複且乏味　逾8成打工仔冀借AI減負擔

【招AI人才】Amazon招AI人才強化搜尋　冀與Microsoft、Google分庭抗禮

責任編輯：殷凱怡

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