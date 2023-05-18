花旗：樓市復甦周期意外地「短命」　料次季轉跌　全年無升跌收場

最近數月樓市交投轉慢，但近期個別新盤銷情理想，市場預計，樓價有望回升。不過，花旗報告指出，今輪樓市復甦周期意外地「短命」，雖然首季樓價回升7%，但3月開始，成交量減少，相信是很好的指標顯示樓價有轉跌跡象。該行預計，樓價於第二季起回落，至年底時累跌7%，即蒸發首季所有升幅，而全年計，樓價則無升跌。

該行下調港樓前景至「中性」，並列出三大原因解釋：一是首季樓價急升7%，影響部分潛在買家入市意欲；二是樓市小陽春後，二手成交量急速回落；三是大量新樓供應，加上發展商出價低於預期。

該行同時分析辣招稅個案，認為非港人買家及投資者需求未見明顯增多。報告指出，4月只錄71宗需要支付買家印花稅（BSD）的個案，僅佔全月整體住宅成交量的1.5%，與通關後的1%至2%差不多。此外，同時低於疫情前，即2018年至2019年上半年期間的5.2%水平，反映非港人買家需求未有明顯復甦。至於涉及雙倍印花稅（DSD）個案，則佔總成交量的2.7%，低於疫情期間水平，反映非首置買家投資需求低迷。

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