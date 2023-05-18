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【日本旅行】4月逾15萬港人訪日　但仍不及這幾個地方

環球政經 16:10 2023/05/18

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日本國家旅遊局（JNTO）昨日（17日）公布數據顯示，4月的訪日遊客人數達到194.9萬人，已恢復至疫情前、即2019年4月旅客人數約7成。其中4月到訪日本港人達15.28萬人次，僅次於南韓、台灣及美國；而今年首4個月訪日港人就達56.9萬人次。

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據當局數據顯示，4月到訪日本的近195萬遊客中，以韓國的46.7萬人最多，台灣佔29.2萬，美國則接近有18.4萬人，香港遊客人數排第4，內地遊客則有10.8萬。

香港迪士尼全球首個《魔雪奇緣》主題園區11月開幕  6月中起每星期恢復6天或7天營運【見下頁

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在櫻花季等帶來的旅遊需求增加，以及東亞地區航班數量增加的背景下，訪日遊客人數呈現穩步回升態勢。日本政府早前提出2025年要刷新訪日遊客人數新高的目標，而之前的歷史新高為2019年創下的3,188萬人。

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撰文 : 陳楚琨

疫情 經濟 國家旅遊局 櫻花 南韓 香港 日本 美國 台灣

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