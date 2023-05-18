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【大行報告】料五一過後貨運需求將改善 大摩予國泰增持評級

股樓投資 19:10 2023/05/18

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大摩表示，國泰航空（00293）今年4月載客量恢復，乘客運載率保持在2019年水平以上。國泰繼續恢復航班運載力以滿足夏季旺季需求，而隨著五一黃金周過去，該行預計貨運方面需求亦會有改善，予國泰「增持」評級，目標價10.7元。國泰周四（18日）收報7.39元，升幅1%。

 

【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
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該行指出，國泰於4月假期旅遊需求強勁，客運周轉量（RPK）為2019年4月水平的49%，可用座公里（ASK）環比提高2個百分點至2019年4月水平的47%；乘客運載率（PLF）為86.9%，與2019年水平相比，PLF上升3個百分點。

 

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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大摩引國泰航空表示，今年下半年將增加對歐洲、東南亞、澳洲和日本的客運運力，以及對非洲和北美的客運運力。假期因素令貨運需求疲軟，而來自中國香港和內地的電子商務需求卻保持強勁，貨物收入噸千米數（FRTK）環比跌10%，同比則升93%，達到2019年4月水平的73%。4月份的運載率（CLF）則為63.6%，比2019年4月上升1個百分點，佔2019年4月可用貨物噸千米數（AFTK）的71%。

 

 

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責任編輯：鄭昊彤

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國泰航空 港股 目標價 國泰航空（00293） 大行報告

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