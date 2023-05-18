【大行報告】大和：內地消費者情緒復甦未穩 削九毛九盈測及目標價至17.2元

大和表示，在內地消費者情緒復甦不穩定的背景下，長期對內地餐飲業同店銷售增長的恢復預期持務實態度，並認為是一個漸進的過程，惟九毛九（09922）並非唯一一間目前同店銷售未重返疫情前水平的公司。



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該行重新審視對九毛九收入增長預期，以考慮到最近的市場情緒變化，並將對其2023年至2025年的每股盈利預測削減12%至17%，維持對其「跑贏大市」評級，目標價由21.4元下調至17.2元，按綜合方式作估值。

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但該行亦認為目前的股價低估了九毛九在多品牌執行方面的潛在核心競爭力，並表示對其在長期內保持品牌牽引力和提升新概念的能力持樂觀態度。九毛九周四（18日）收報14元，跌幅2.8%。





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責任編輯：鄭昊彤