【美元定存】3個月美元定存息最高5.5厘 中小行搶吸短錢

▲ 美元定存的主戰場在3個月。

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市場憧憬聯儲局於6月中議息煞停加息，但港銀仍加美元定期存款息。本周首4天，有9間大小行調整美元定存息，當中7加1減，另1間減完又加。

今天（5月18日）兩行出手，集友加3個月年息0.1厘，新息率至4.7厘，跟半年看齊；交銀香港微升1年期息率0.05厘至4.7厘。大新 （02356） 昨（17日）上調3個月年息0.2厘至5.2厘；建行亞洲微升3個月年息0.05厘至5.1厘。本周初東亞 （00023） 提高3個月年息0.2厘至4.95厘，半年年息加0.1厘至4.85厘；上商調升半年及1年年息0.1厘，新息率齊報4.7厘；大眾銀行加1個月年息0.1厘至3.9厘。

相反，信銀國際略減半年期年息0.05厘至4.85厘；花旗減完又加3個月年息，最新報4.28厘。

回顧上周共有8間銀行調整定存息，當中也以加息居多，佔6間。

高息榜：

7天： 建行亞洲20厘

建行亞洲20厘 1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 創興5.5厘

創興5.5厘 6個月： 大新、創興及富邦4.9厘

大新、創興及富邦4.9厘 1年： 富邦4.9厘

富邦4.9厘 2年：招商永隆4.1厘

不少銀行特惠息於月底到期

惟須注意，不少特惠息於5月中下旬陸續到期，舉冠絕全城的創興孖寶高息王為例，3個月年息享5.5厘，須兌換12.5萬美元才享特優利率；另有低門檻之選，兌換1萬美元也有5.3厘，皆於5月底到期。集友3個月及半年享4.7厘至下周三（24日）截止。

4大行高息榜：

美滙指數於上周五（12日）重上102後，昨曾衝破103，現為102.9。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，聯儲局於6月中或暫停加息，加息周期或已接近尾聲；今年較後時間更可能減息。

星展香港環球市場策略師李若凡說，美滙指數短期内可能主要在100到103區間内波動；如果突破103， 將上望105至105.8。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪