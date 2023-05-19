【裝修攻略@iM網欄】師傅測試滲漏 「天花流血水」原來係咁！

記得早排有個戶主影咗一個好可怕嘅情景俾我地，當時同事都大吃一驚。再細睇就發現，係有事，不過唔係命案！

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作為裝修平台，裝修佬常常進出大小工程單位，不時都會見到師傅用色粉試水，試下企缸有冇滲水問題，而當中常見嘅顏色，就係紅色啦！

所以如果見到樓上滲出紅色血水，請保持鎮定。正確嘅處理步驟就係搵管理處，叫佢同樓上講，佢個試水失敗咗啦，順便嚟影相做見證，畢竟試完失敗都要善後。

裝修佬教路：唔想製造恐慌，除左用色粉試水外，亦可以用其他方式測試漏水，例如用探測儀探測石屎濕度。搵管理處仲可以有一個好處，就係做紀錄，咁就唔怕樓上悄悄完成維修，唔認漏水啦，多個人跟進始終好啲。

▲ 漫畫 : 修佬＠裝修佬

至於之後點樣同樓上處理後續責任，可以參考返YouTube 裝修電視嘅以下影片：

1. 樓上漏水落樓下，樓上唔合作，可以點搞？【點按睇片】

2. 樓上漏水落樓下，樓上肯合作，又可以點搞呢？【點按睇片】

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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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