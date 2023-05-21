湯文亮：搶人才未有配套措施

有做人力資源的老友同我講，政府的「搶人才」計劃非常成功，平均每日有超過100位專才以及優才可以來港，不用太久時間，大約半年，就可以見到計劃成效。

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搶人才未有配套措施

如果「搶人才」計劃成功，政府要及時推出一些配套來解決因計劃而出現的問題，在衣食住行方面，我相信「住」是對「搶人才」計劃極為重要，如果不解決這個問題，人才來了之後又會離開，較早前有報道指，新加坡住宅租金飈升28%，不少香港人認為，這是新加坡欣欣向榮的表現，而在新加坡工作的外國人，就是因為租金飈升而考慮離開，如果香港不解決「住」的問題，「搶人才」成功亦是曇花一現，而且後果比未有「搶人才」計劃更加嚴重，因為人才來港後再離開，以後就很難再度吸引他們來港。

政府撤辣可一舉兩得

一般人認為，租金上升，乃萬眾業主期待的事，講得絕對正確，不過在「辣招」（購入物業後轉售需額外稅項）之下，買樓收租的業主不多，即使租金上升，只會有利早已有物業收租的業主。如果政府不改變政策，租金因「搶人才」計劃成功而愈升愈有，最後有機會令已到港的人才離開，導致搶人才計劃失敗，政府徒勞無功而已。

要解決這個問題很容易，只不過政府過不了自己的心魔，只要取消港人買第二個或以上住宅單位「辣招」稅，估計馬上會有很多人入市買樓收租，租盤供應增加，租金自然不會上升，容許港人買第二個住宅單位不用繳付特別印花稅，對解決租盤不足亦有幫助，與此同時，由於多了人買樓收租，市場上要求政府全面撤「辣」的聲音就會減少，算是一舉兩得的做法，希望政府可以了解「搶人才」計劃成功之後會出現租金飈升的後遺症，容許港人購買第二個住宅單位出租。

節錄自第810期《iMoney Wealth》鑑古知今

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