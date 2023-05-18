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【AI客服】日居酒屋採用AI客服　訂檯率提高4.5倍

商業 15:16 2023/05/18

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日本知名居酒屋鳥貴族最近為旗下60家門市，引入了以 AI 對答的智能訂檯系統「AI Reception」，其中最早引入的21家店舖，更錄得比採用系統前更高的訂檯預約，即日網上訂檯數增加了4.5倍，電話訂檯數也增加了1.5倍，超出預期。

【AI取代人類？】百度李彥宏：AI不會令工作機會減少　停止創新才是最大威脅

鳥貴族在4月開始引入了由Ebisol開發的餐廳預訂管理系統「ebica」，AI員工「小百合（Sayuri）」能24x7、365日自動回應對餐廳的所有查詢，而且不用像傳統熱線電話般需要顧客按鍵，而是透過語音對答，像與真人交談一樣互動。

ebica透過接入餐廳的空檯數據，能為想即日訂檯的顧客確認有沒有空檯，若遇上在指定時間沒空檯，甚至能推薦較前或後的時段，或是推薦前往附近的其他分店。收集和分析通話數據，也是即時不斷更新。

人工智能每月接聽3萬個訂檯電話

疫情過後日本飲食業也面對人手不足問題。鳥貴族將把已經在部分門店引入並測試的AI Reception擴展到60家直營門店，以在不影響客戶體驗的情況下降低處理訂檯的人力成本，並將節省下來的人力用於與店內的客人互動。

提前導入該系統的東京21家鳥貴族門店，即日的網上預約量比導入前增加了約4.5倍，電話預約量增加了約1.5倍。特別是在繁忙時段，更大大減少因店員忙碌而沒法應答電話的情況。有試用過的食客表示「難以相信是AI」，因為對答真的太流暢。

鳥貴族估計每月將有超過30,000個電話打到引入AI Reception的60家商店。

【職場趨勢】報告指重複乏味工作消耗創造力 83%香港打工仔冀借AI減工作負擔

責任編輯：李智賢

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