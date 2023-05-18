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【大行報告】大和：同行中處有利位置 特步零售銷售具彈性 升至買入評級

股樓投資 15:11 2023/05/18

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大和發表研究報告，將特步國際（01368）評級由「跑嬴大市」上調至「買入」，維持目標價11.5元。該行指，年初至今特步在零售銷售方面表現出彈性，認為在同行中處於有利位置，並稱是時候重新審視該股持續強勁的零售銷售增長。

同場加映【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

大和引述管理層指，特步銷售在第二季延續強勢，4月和「五一黃金周」期間，主品牌的零售額按年增加35%，綫下增長更達40%，跑贏綫上渠道。零售折扣水平方面，第一季是7折至75折，第二季大致穩定在75折水平。渠道庫存周轉保持在少於5個月，大部分都是秋冬產品，等待下半年清貨。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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特步管理層仍維持今年全年零售額增長25%的指引，但大和認為去年下半年比較基數低，如果6月都維持到銷售勢頭，相信公司有機會向上修訂增長指引。

【同場加映】溫股知新：關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
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撰文 : 袁國守

特步國際（01368） 港股

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