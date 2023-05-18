▲ 【李書福旗下】吉利汽車母企增持Aston Martin股權至17% 可委任一名董事

吉利汽車 （00175） 母企、李書福旗下吉利控股公布，與英國豪華車品牌Aston Martin （英：AML）簽署新合作協議，吉利控股將增持Aston Martin至17%，成為其第三大股東。吉利控股增持後，有權委任一名非執行董事加入Aston Martin，也會擁有一名董事會觀察員席位。

吉利控股於去年9月披露，入股Aston Martin 約7.6%股權。李書福表示，增持反映集團對品牌的增長、技術和管理團隊的信心，會繼續與Aston Martin管理團隊合作，助力其實現長期可持續增長。

Aston Martin 昨日股價尾市升幅擴大，全日大升7%至231.2 英鎊，最新市值約15.1億英鎊（折合約147億港元），吉利控股持股股份市值約25億港元。

自2010年入主富豪（Volvo）乘用車後，吉利控股近年不時購入外資車廠股權，包括持有平治車廠Meredes Benz約10%股權，並與雷諾汽車等成立合資公司。

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編輯：麥德銘