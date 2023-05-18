【私隱安全】黑客借Ghost Touch入侵手機　哪4款型號最易成目標？

「GhostTouch」一般是指當手機屏幕因各種原因，使傳感器發生故障並記錄不存在的觸摸。但「GhostTouch」或將成為黑客入侵的警訊。因有研究人員發現，黑客會透過「GhostTouch」攻擊手法，在非常接近目標的情況下，操控手機進行解鎖及盜取個人資料等。

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據外媒《Techradar》引用虛擬私人網路服務提供商NordVPN的報告，指出「GhostTouch」攻擊是透過發送電波訊號，使其操控手機執行不同的手勢，例如滑動與點擊。雖然這種攻擊方式需要離目標不超過40毫米才能進行，但依舊有不少人受害，且最常發生於圖書館、咖啡店或會議廳等公共場所。

NordVPN網絡安全專家Adrianus Warmenhoven解釋，黑客會預先將發送裝置藏在桌底下，當人們將手機正面朝下放在桌子上時，黑客便可遠程發起攻擊。一旦與目標裝置建立了連接，兩者之間的距離遠近，便再無關重要，黑客亦可隨意訪問目標裝置內的敏感數據，如密碼或銀行應用程式等。惟「受害人甚至不會注意到他們的手機已被入侵。」

此外，該報告又指，目前已有9款智能手機型號，被確認存在漏洞，容易被黑客以「GhostTouch」方法入侵，當中包括iPhone SE（2020版）、三星Galaxy S20 FE、紅米8和Nokia 7.2。

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責任編輯：殷凱怡

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