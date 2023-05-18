  • 31°C
香港時間 : 2023518日 (週四) 15:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【取代中銀保監】國家金融監督管理總局揭牌　李雲澤：監管各類金融活動、敢於鬥爭

宏觀解讀 14:35 2023/05/18

分享：

分享：

【取代中銀保監】國家金融監督管理總局揭牌　李雲澤:監管各類金融活動、敢於鬥爭

取代原有中銀保監角色的國家金融監督管理總局今年正式揭牌，黨委書記李雲澤在揭牌儀式上表示，將依法各類金融活動全部納入監管，努力消除監管空白和盲區，強調要守住不發生系統性金融風險底線，未來要擔當負責、敢於鬥爭、善於鬥爭，積極營造良好的金融法制環境。

李雲澤表示，將全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，為構建新發展格局、推動高質量發展提供有力支撐和堅強保障。將全力以赴，履職盡責，全面落實服務實體經濟、管控金融風險、深化金融改革三大任務。

國務院今年3月宣布機構改革，，原先同屬「事業單位」的中銀保監就不再保留，改由新成立的「直屬機構」國家金融監督管理總局接手職能。另外，中證監由「事業單位」轉為「直屬機構」。

改革內容可見【下一頁】

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

相關文章：

【金融監管】中證監部分官員據報減薪逾5成　改制後待遇與公務員看齊

【中國監管】李雲澤任國家金融監督管理總局首任黨委書記　曾與易會滿一同任職工行

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
金融監管機構 金融 中國銀行保險監督管理委員會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】騰訊績後跌、阿里巴巴績前升2%　內險向上、國壽升3%　恒指反彈乏力、午後升近100點（不斷更新）

下一篇文章

【友邦1299】友邦香港：內地抵港客戶業務穩定　招聘5000人進度如期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美期回軟　道指期貨跌43點、納指期貨跌不足1點（不斷更新）
【美股期貨】美期回軟　道指期貨跌43點、納指期貨跌不足1點（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊首季收入增11%　經調整淨利325.38億人幣符預期、早段曾挫近4%
【騰訊業績】騰訊首季收入增11%　經調整淨利325.38億人幣符預期、早段曾挫近4%
【鍾培生家族】華廈置業36.06%股東接納鍾培生父親一方現金要約　延長接納截止日期至5.25
【鍾培生家族】華廈置業36.06%股東接納鍾培生父親一方現金要約　延長接納截止日期至5.25
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款