▲ 【取代中銀保監】國家金融監督管理總局揭牌 李雲澤:監管各類金融活動、敢於鬥爭

取代原有中銀保監角色的國家金融監督管理總局今年正式揭牌，黨委書記李雲澤在揭牌儀式上表示，將依法各類金融活動全部納入監管，努力消除監管空白和盲區，強調要守住不發生系統性金融風險底線，未來要擔當負責、敢於鬥爭、善於鬥爭，積極營造良好的金融法制環境。

李雲澤表示，將全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，為構建新發展格局、推動高質量發展提供有力支撐和堅強保障。將全力以赴，履職盡責，全面落實服務實體經濟、管控金融風險、深化金融改革三大任務。

國務院今年3月宣布機構改革，，原先同屬「事業單位」的中銀保監就不再保留，改由新成立的「直屬機構」國家金融監督管理總局接手職能。另外，中證監由「事業單位」轉為「直屬機構」。

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編輯：麥德銘