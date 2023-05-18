美國300種藥物短缺創新高 醫院前線治療配給供應

美國近期有多達300種藥物短缺創新高，包括部分抗生素和治療癌症患者藥物，部分醫院需要配給供應。藥物短缺情況惡化，主要受供應鏈中斷、仿製藥價格回落及藥廠倒閉等因素影響，美國政府正設立新團隊緩和短缺情況。

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美國衛生系統藥劑師協會（ASHP）的數據顯示，目前全國有多達300種藥物短缺，創過去五年來新高。

受影響藥物包括癌症化療藥物、用於治療鉛中毒的藥物、心臟搭橋手術時用的心臟停搏液、抗生素、兒童常用鎮痛退燒藥。

英媒《每日郵報》指，部分醫院在藥物短缺情況下，只能為病情最嚴重的患者提供治療。

供應鏈仍未擺脫新冠疫情的影響，美國繼續依賴由中國和印度進口的藥物。再加上美國今年受鏈球菌性咽喉炎等疾病爆發影響，對普通藥物的需求飆升。

仿製藥佔美國國內處方藥約9成市場，不過仿製藥價格自2016年以來下挫一半，而且海外生產成本下降，更不利美國國内仿製藥產業，也可能導致藥廠將貨就價降低藥物質素。

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另外，美國伊利諾伊州仿製藥廠Akorn Pharmaceuticals今年3月申請破產，關閉所有工廠並解僱900名工人。

Akorn共生產100種藥，包括哮喘藥沙丁胺醇（Salbutamol）。該公司更是全美國唯一一間生產治療鉛中毒的藥物的企業。

美國食品及藥物管理局（FDA）已設立10人團隊，專門負責報告及緩和藥物短缺的日常工作。FDA也正尋求國會授權，以獲取有關藥物製造和供應鏈的詳情。

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責任編輯：鄭錦玲