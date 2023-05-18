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高盛料未來10年內 AI可增標普500企業利潤3成

環球社會熱點 14:51 2023/05/18

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高盛（Goldman Sachs）高級策略師Ben Snider近日接受訪問時表示，人工智能（AI）在未來10年內，可以每年提高1.5%生產力，或令標普500指數（S&P500）成份股在未來10年內，利潤增加3成或以上。

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Ben Snider表示，雖然很多導致標普500指數成份股收入擴展的有利因素似乎正出現逆轉，但現時對AI提高生產力感到樂觀。他指大多數投資者清楚，現階段科技行業是直接贏家，但真正的問題是誰將成為未來贏家。

Ben Snider舉例指，就如在1999年或2000年科技泡沫時期，很難想象社交平台Facebook及叫車平台Uber等會改變人類未來生活方式。

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他建議投資者分散美股投資，關注周期性和防守性行業的股票，指能源及醫療保健行業亦具有吸引力。Ben Snider更指，短期而言，美聯儲已完成大部分貨幣緊縮政策，現時問題是政策將以何種方式繼續影響經濟向前發展。

他指，近期標普500強財務報告出現令人擔心跡象，已開始縮減開支。Ben Snider分析認為，利率上升或是原因之一。一間企業在利率很高的情況下，或更不願意發行債務，因此或縮減開支。標普500強企業今年首季股票回購，較去年同期下跌2成，即現時或未看到緊縮周期的全部影響。

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責任編輯：李俊儀

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