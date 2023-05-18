【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接　持貨9年升值三成

中原地產伍錦基表示，將軍澳都會駅新近錄得四房戶成交，價錢重上1,500萬元水平。屋苑的1座高層H室，實用面積888平方呎，屬四房一套連多用途房間隔，原業主今年4月叫價1,600萬元，議價後以1,523萬元成交，平均呎價17,151元，坐向東方，享海景。

據悉，原業主於14年7月以1,145萬元購入上述單位，持貨近9年，帳面獲利378萬元，升幅約33%。本月屋苑暫錄6宗成交，平均呎價15,313元。

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