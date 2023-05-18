【英超】賓福特前鋒被禁賽8個月 涉嫌違例賭波

英超球隊賓福特（Brentford）的英格蘭前鋒東尼（Ivan Toney）被足總裁定，違反多項關於賭博的規定，判罰禁賽8個月，最快明年1月才可復出。

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賽會指東尼於2017年2月至2021年1月期間，違反多達232項英格蘭足總賽事關於賭博的E8規定。東尼被罰被即時禁止參與任何足球事務8個月，同時罰款5萬英鎊（約48.8萬港元）。

27歲的東尼周三（17日）發聲明指收到判決，對判罰感到失望。他指陳述判罰原因的書面判決未出爐，拒絕進一步評論事件。東尼禁賽令即時執行，意味他將缺席今屆聯賽最後兩場比賽。

雖然東尼被禁賽8個月，但他仍可在9月時參與訓練。賓福特亦發出聲明，表示正等待獨立規定委員會的書面裁決，過後再決定下一步行動。

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E8規定列明，任何相關人士不能直接或間接，指示﹑允許﹑促成及授權他人投注自己參與或有可能影響賽果的比賽。

東尼為賓福特主力前鋒，今屆已為球隊在聯賽攻入20球，排在射手榜第三位，為熱刺中鋒哈利簡尼（Harry Kane）外入球最多的英格蘭球員。

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責任編輯：吳漢培