  • 31°C
香港時間 : 2023518日 (週四) 15:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英超】賓福特前鋒被禁賽8個月 涉嫌違例賭波

環球社會熱點 14:09 2023/05/18

分享：

分享：

英超球隊賓福特（Brentford）的英格蘭前鋒東尼（Ivan Toney）被足總裁定，違反多項關於賭博的規定，判罰禁賽8個月，最快明年1月才可復出。

【英超】阿仙奴主場收官戰票價大插水 一度炒至近50萬 【下一頁】

賽會指東尼於2017年2月至2021年1月期間，違反多達232項英格蘭足總賽事關於賭博的E8規定。東尼被罰被即時禁止參與任何足球事務8個月，同時罰款5萬英鎊（約48.8萬港元）。

27歲的東尼周三（17日）發聲明指收到判決，對判罰感到失望。他指陳述判罰原因的書面判決未出爐，拒絕進一步評論事件。東尼禁賽令即時執行，意味他將缺席今屆聯賽最後兩場比賽。

雖然東尼被禁賽8個月，但他仍可在9月時參與訓練。賓福特亦發出聲明，表示正等待獨立規定委員會的書面裁決，過後再決定下一步行動。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

美斯季尾料離隊 PSG球迷示威要求走人 【下一頁】

E8規定列明，任何相關人士不能直接或間接，指示﹑允許﹑促成及授權他人投注自己參與或有可能影響賽果的比賽。

東尼為賓福特主力前鋒，今屆已為球隊在聯賽攻入20球，排在射手榜第三位，為熱刺中鋒哈利簡尼（Harry Kane）外入球最多的英格蘭球員。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

2023十大最高收入運動員 中東資金影響佔一半
2023/05/04
2023十大最高收入運動員 中東資金影響佔一半
【意甲】拿坡里33年首聯賽冠軍在望 狂迷車隊追回程隊巴
2023/04/25
【意甲】拿坡里33年首聯賽冠軍在望 狂迷車隊追回程隊巴
英超出場球童資格有得買 索價最少每人近3000
2023/04/20
英超出場球童資格有得買 索價最少每人近3000
南非球迷近一年向曼聯球星狂發訊息 終收驚喜大禮
2023/04/04
南非球迷近一年向曼聯球星狂發訊息 終收驚喜大禮
印尼峇里拒接待以色列隊 FIFA取消U20世界盃主辦權
2023/03/30
印尼峇里拒接待以色列隊 FIFA取消U20世界盃主辦權

你可能感興趣

2023十大最高收入運動員 中東資金影響佔一半
08:05 2023/05/04
2023十大最高收入運動員 中東資金影響佔一半
【意甲】拿坡里33年首聯賽冠軍在望 狂迷車隊追回程隊巴
13:19 2023/04/25
【意甲】拿坡里33年首聯賽冠軍在望 狂迷車隊追回程隊巴
英超出場球童資格有得買 索價最少每人近3000
09:05 2023/04/20
英超出場球童資格有得買 索價最少每人近3000
足球 網絡熱話 英超 賭波 比賽 英格蘭

上一篇文章

高盛料未來10年內 AI可增標普500企業利潤3成

下一篇文章

AI描繪「理想男女性」外表 皆為有肌肉兼小麥色
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】美國指烏愛國者導彈系統 或因俄軍空襲受損
【俄烏戰爭】美國指烏愛國者導彈系統 或因俄軍空襲受損
英王查理斯官方照 「三位國王」歷史性同框
英王查理斯官方照 「三位國王」歷史性同框
WhatsApp增「對話鎖定」功能 網民戲稱為出軌而設
WhatsApp增「對話鎖定」功能 網民戲稱為出軌而設
日本人唔慣「無罩」生活 微笑課程大受歡迎
日本人唔慣「無罩」生活 微笑課程大受歡迎
【俄烏戰爭】烏糧食出口延長兩個月 歐盟尋增近300億軍援（持續更新）
【俄烏戰爭】烏糧食出口延長兩個月 歐盟尋增近300億軍援（持續更新）
英格蘭2英鎊巴士費延至10月底 再撥款近49億
英格蘭2英鎊巴士費延至10月底 再撥款近49億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款