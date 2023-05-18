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【AI取代人類？】百度李彥宏：AI不會令工作機會減少　停止創新才是最大威脅

股市 13:48 2023/05/18

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【AI取代人類？】百度李彥宏：AI不會令工作機會減少　停止創新才是最大威脅

人工智能（AI）取代現有工種成熱門議題，百度 （09888） 創辦人李彥宏最新出席論壇時，不擔心ChatGPT、文心一言等AI大模型會導致人類工作機會減少。李彥宏以近100年間的馬車夫、打字員等工種為例，雖然被科技取代，但都會有新工種出現，目前的憂慮只是「大家能夠看到現在的工作會消失，但是我們看不到什麼新的工作機會會被創造出來。」

他又指出，文心一言目前有200多萬的用戶在排隊等待進行測試，也有十幾萬家企業希望接入文心一言測試。

百度AI雲首度實現盈利，一文看清大行最新點評，可見【下一頁】

李彥宏：AI大模型重新定義營銷和客服

李彥宏稱：

人類最大的危險，最大的不可持續，並不是創新帶來的不確定性。相反的，我們停止創新，不發明不創造不進步，按照慣性走下去，所帶來的各種各樣不可預知的風險，才是人類最大的威脅。

他指出，目前AI由辦別式走向生成式發展，形容過去的AI是，想讓機器學會什麼技能，就教它什麼技能，「教過的有可能會，沒教過的就不會」。大模型出現後，以前沒教過的技能，它也會了，並且令人類可以用自然語言與電腦交流。

李彥宏續指，大模型將重新定義營銷和客服，技術令到客戶可有7X24的專屬助理幫忙。

ChatGPT開發商OpenAI CEO加撐加強監管人工智能開發，可見【下一頁】

李彥宏解釋AI技術四層發展

在百度發展AI方面，他重申，百度在4層發展：芯片層、框架層、模型層和應用層都有較領先的產品，可以進行端到端的優化。他指出：

現在的IT技術棧變成了四層，底層仍然是芯片層，但是主要的芯片已經不是CPU，而是以GPU為代表的，新一代適合併行大規模浮點運算的芯片。上面我們叫做框架層，就是深度學習的框架，像百度的PaddlePaddle飛槳，Meta的PyTorch，谷歌的TensorFlow都是在這一層。再上面一層是模型層，今天的ChatGPT、文心一言等等，這些是屬於模型層，以後AI時代的原生應用，都會基於大模型來進行開發。

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編輯：麥德銘

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