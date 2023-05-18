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【期間限定】《超級瑪利歐大電影》期間限定店　即日起登陸海港城LCX

商業 14:00 2023/05/18

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Lush 與《超級瑪利歐兄弟大電影》聯乘合作推出全新限定系列產品，即日起至5月28日將於海港城LCX舉辦期間限定店，引領大家踏進奇幻「蘑菇王國」。

 

約 2 米高的「巨型問號方塊」獨家現身海港城 LCX，在這裡拍照能否提升超級力量呢？

 

Lush 與由《超級瑪利歐兄弟大電影》聯乘合作，是次系列獨家推出碧姬公主身體噴霧，瑪利歐及路易吉沐浴露，以及 Lush 首創的問號方塊汽泡彈，暗藏的香氛皂將為你帶來神秘驚喜！

 

巨型問號方塊汽泡彈釋出充滿活力的香氣與色彩，暗藏的香氛皂均為電影中的不同道具造型，為你賦予專屬的超級力量。利用香氛皂在肌膚上輕揉至起泡再以溫水沖淨，塑造極致柔軟肌膚。

 

Lush 首創的問號方塊汽泡彈 — 每款均藏有一款神秘的香氛皂。香氛皂造型來自電影中的能力提升道具，並散發著不同的香氣。不論是調皮趣怪的蘑菇道具，或是難以捕獲的經典無敵星，6 款奇趣造型待你收集！使用 Lush 應用程式中的 Lush Lens 功能，掃描獲得的香氛皂以釋出你所獲得的超級力量，並添加至你的電子銀包中。集齊全部 6 款香氛皂後，即可預購「超級瑪利歐兄弟多用途風呂巾」及下載其數碼圖片。

 

 


Lush 聯乘《超級瑪利歐大電影》期間限定店詳情：
地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX 正門
日期：2023 年 5 月 17 日至 28 日 
營業時間：星期一至日，早上 10 時至晚上 10 時

 

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