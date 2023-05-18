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【友邦1299】友邦香港：內地抵港客戶業務穩定　招聘5000人進度如期

股市 14:04 2023/05/18

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友邦香港：內地抵港客戶業務穩定　招聘5000人進度如期

友邦 （01299） 香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯表示，通關以來，內地抵港客戶業務穩定，內地客對保障型及儲蓄產品興趣特別大，而危疾及醫療保險亦有需求，看好今年整體增長趨勢。

梁莉斯稱，友邦早前已作準備迎接通關，包括3月設立的財富管理中心，而該行早前訂下全年招聘5000名保險經紀的目標，她未有透露目前已招聘多少人手，但強調進度如期推進。

友邦新推自訂危疾保險計劃

與此同時，友邦宣布推出自訂危疾保險計劃，在人壽、癌症兩項必選保障外，客戶可配搭其他類別，包括多重癌症、心臟、神經系統、其他危疾。

友邦香港早前向客戶查詢對危疾保障的看法，18至29歲的受訪者中，近半表示未有迫切需要購買危疾保障，反映愈年輕愈未察覺危疾保障的重要性。18至29歲的年輕受訪者中，有接近六成在添購危疾保險時最關心的因素是保費，為全部客戶群中最高。已持有危疾保單的受訪者中，近三成受訪者仍覺得保障不足，平均缺口高達184萬元。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

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記者：伍鍵文

友邦保險（01299） 港股 危疾保險 醫療保險
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