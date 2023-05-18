【油站也轉型】Shell夥國產電動車品牌蔚來　建歐洲首個換電站

能源巨頭Shell近年因應電動汽車發展蓬勃，在2021年與中國電動車品牌蔚來（Nio），簽署戰略合作協議，在全球開展電動車能源領域的合作。Shell與蔚來的合作最近亦正式拓展至歐洲，在荷蘭設立首個聯名的換電站。

【Tesla機械人】Tesla Bot最新展示 懂雙腿行走辨認四周環境

據外媒《Gizmochina》報道，該聯名換電站位於荷蘭哈梅倫，每日可以進行312次電池更換。相比電動車巨頭Tesla充電站每日可服務40輪汽車，Shell與蔚來的換電站有著更高效能。

雖然該換電站是兩間企業首個在歐洲的聯名換電站，但蔚來早已在歐洲有超過16個換電站。該企預料，新聯名換電站將可減少電動車排隊充電或換電的情況。另料在未來幾年內，其在荷蘭和歐洲的換電站將有所增加。

【Tesla股東大會】Elon Musk：全球經濟下滑影響Tesla 將用低電壓架構減成本

【自動駕駛】跑車品牌Porsche夥自動駕駛先驅Mobileye 共建輔助駕駛系統

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：