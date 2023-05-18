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【王健林旗下】萬達6月前傳大幅裁員　內媒：下一個許家印？

股市 13:15 2023/05/18

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【王健林旗下】萬達6月前傳大幅規裁員　內媒：下一個許家印？

中國內地前首富王健林萬達集團近年屢傳資金緊張，《新浪財經》最新引述「接近萬達集團的人士」指，萬達集團6月將開啟大規模裁員，保守估計比例約30%，高層可能會降職降薪，此外高層空缺的崗位不再補員。報道憂慮萬達和王健林或重蹈恒大 （03333） 和許家印覆轍。

報道指，萬達全系企業同時通質押融資、減持套現方式四處「撲水」，並且正在與內地主要銀行商討境內貸款的無還本續貸方案，核心訴求在於希望修訂原有的債務償還條件，延長境內借款的本金償付時間。

另一方面，王健林已經多次奔赴東北、華中等多地的城市，與當地政府接洽給予支持，但是效果並不樂觀。

萬達地產集團於今年4月已被上海二中院強制執行，涉及金額逾10億元人民幣，公司因未履行義務而被列「失信被執行人（俗稱老賴）」，被限制高額消費。

萬達近期傳出財困相關報道：

【內房危機】潤地否認收購萬達地產　另萬達商管招股書再度失效

【內房危機】萬達傳獲銀團同意推遲萬達商管上市限期至11月底　暫避免13億美元貸款觸發提前還款

【內房危機】前首富王健林旗下萬達集團債價暴跌　成中國信用市場最新擔憂

【新股IPO】中證監發信關注萬達商管3度申請香港上市進度　憂觸發300億回購條款

【內房危機】文件爆出前首富王健林獲新加坡淡馬錫泵水　質押65%萬達酒店取融資

編輯：麥德銘

港股 萬達信息（深：300168） 萬達酒店發展（00169） 萬達電影（深：002739） 恒大 許家印
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