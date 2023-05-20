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【王健林旗下】萬達否認大規模裁員　此前傳6月前大幅削減人手　內媒：下一個許家印？

股市 12:06 2023/05/20

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【王健林旗下】萬達6月前傳大幅裁員　內媒：下一個許家印？

中國內地前首富王健林萬達集團周六（20日）在官網發布聲明稱，網傳萬達大規模裁員消息不實。

萬達集團近年屢傳資金緊張，《新浪財經》周四（18日）引述「接近萬達集團的人士」指，萬達集團6月將開啟大規模裁員，保守估計比例約30%，高層可能會降職降薪，此外高層空缺的崗位不再補員。報道憂慮萬達和王健林或重蹈恒大 （03333） 和許家印覆轍。

報道指，萬達全系企業同時通質押融資、減持套現方式四處「撲水」，並且正在與內地主要銀行商討境內貸款的無還本續貸方案，核心訴求在於希望修訂原有的債務償還條件，延長境內借款的本金償付時間。

另一方面，王健林已經多次奔赴東北、華中等多地的城市，與當地政府接洽給予支持，但是效果並不樂觀。

萬達地產集團於今年4月已被上海二中院強制執行，涉及金額逾10億元人民幣，公司因未履行義務而被列「失信被執行人（俗稱老賴）」，被限制高額消費。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

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編輯：麥德銘

港股 萬達信息（深：300168） 萬達酒店發展（00169） 萬達電影（深：002739） 恒大 許家印
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