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意大利水災釀最少9死 F1取消分站賽事

環球社會熱點 13:24 2023/05/18

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意大利北部艾米利亞-羅馬涅（Emilia-Romagna）地區發生洪水，最少造成9人死亡，數人失蹤。意大利當局指，14條河流決堤，23個城鎮被淹，約1萬人需要疏散，部分人更加需要出動直升機從屋頂救出。

日本石川6.5級地震恐釀一死 未有海嘯警報（第二版） 【下一頁】

預料當地未來數日仍會繼續落雨，原定本周末舉行的一級方程式（F1）大賽已被取消。地方當局和賽會商討後一致認為，賽事無法舉行。拉溫那（Ravenna）市長接受採訪表示，當地被破壞到面目全非，或是當地歷史上最糟糕的經歷。

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附近的弗利（Forli）市長Gian Luca Zattini亦指，當地遭到嚴重破壞，民眾正經歷痛苦。另一城市切塞納（Cesena）更有居民需爬上屋頂，等待直升機及船隻救援。博洛涅塞堡市（Castel Bolognese）市長亦形容，情況簡直是災難，成千上萬的人需要救援。據悉，當地亦已斷電。

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艾米利亞-羅馬涅地區官員Stefano Bonaccini周三（17日）確認，9人在洪水中喪生，並指當地已發生數百宗山泥傾瀉，多條道路被中斷。他敦促居民不要靠近河流，並建議附近居民遷徙到更高樓層。

據報部分地區由於降雨量已經超出儀器記錄範圍，所以未能得悉實際降雨量。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）主持和官員間的緊急會議，並感謝救援人員冒著生命危險參與工作。

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責任編輯：李俊儀

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