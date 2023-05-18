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【大行報告｜樓市】花旗：香港樓市復甦周期「短命」　料本季起掉頭下跌、至年底跌7%

宏觀解讀 12:49 2023/05/18

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【大行報告｜樓市】花旗：香港樓市復甦周期「短命」　料本季起掉頭下跌、至年底跌7%

花旗最新研究報告指，雖然香港樓價第一季上升7%，但住宅成交量於3月起開始下滑，料香港樓價將於第二季起掉頭回落，至今年第四季將回落約7%，令全年樓價未有升跌。花旗坦言，最新一輪樓市復甦周期出乎意料地「短命（short-lived）」。

據年初分析，花旗曾預期香港樓價2023年全年可升5%。

花旗：四大因素推動本港樓價提早於首季見底、並呈U型反彈，可見【下一頁】

花旗分析師指，每周二手成交量已連續兩個月下跌，認為這是很好的指標顯示香港樓市重回下跌趨勢，因而下調香港住宅市場前景至「中性」。當中三大因素包括：1）首季住宅樓價升幅太急，令潛在買家卻步；2）樓市小陽春後二手成交量急速回落；3）大量新樓供應和發展商出價低於預期。

另一方方面，花旗指出，香港4月全月有71宗支付住宅「買家印花稅」個案，佔全月一手、二手住宅成交量1.5%，與通關後的1%至2%水平相若，但明顯低於2018年至19年上半年的5.2%水平，反映非本地人買樓需求未明顯恢復。支付「雙倍印花稅」的宗數只佔整體2.7%，甚至低於疫情期間，反映購買第二套或以上住宅的投資需求低迷。兩者都解釋為何3月樓市成交大減。

花旗認為，美國最快2024年上半年減息，連同農曆新年前的樓市小陽春，香港樓市或明年才可以有新一輪反彈。

花旗最好領展823和九置1997

選股策略上，花旗依然最看好零售（增持評級），依次為住宅發展商（中性評級）、辦公室（減持評級），首選為領展 （00823） 和九龍倉置業 （01997）

花旗目前予領展目標價59.5元，主要使用股息折現模型（DDM）計算，而九置目標價為60.5元，相當於每股資產淨值的75%，已是公司上市以來最高的估值水平，反映通關主題對估值利好。

領展今日中午報50.2元，九置報40.3元。

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記者：麥德銘

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