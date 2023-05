哈里因戴安娜車禍有童年陰影 屢憂梅根重演亡母悲劇

英國哈里王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)於美國紐約遭狗仔隊追訪,令外界再聯想其哈里亡母戴安娜(Princess Diana)多年前於法國巴黎車禍身亡一事。哈里過往公開受訪,也曾多次稱他很憂慮亡母悲劇會於愛妻梅根身上重演。

戴安娜1997年8月底於巴黎,與男友艾法耶德(Dodi al-Fayed)乘坐車輛試圖躲避狗仔隊追逐期間,車輛意外撞柱發生車禍。艾法耶德與司機當場身亡,戴安娜送院搶救後不治。

戴安娜逝世時,哈里年僅12歲。哈里2017年於紀錄片中,公開指控狗仔隊追訪導致其母發生車禍身亡,更不滿他們在戴安娜受重傷奄奄一息時仍繼續拍攝。

哈里及後也多次表達,對梅根人身安全的憂慮。哈里與梅根的戀情2016年公開時,哈里的通訊秘書曾發表聲明,譴責狗仔隊試圖非法闖入梅根寓所,指哈里十分擔心梅根的安全。

哈里與名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)2021年推出名為「你看不見的我」(The Me You Can't See)的紀錄片。

哈里在紀錄片中聲稱,母親戴安娜與非白人相愛時遭狗仔隊追逐後死亡,而歷史也可能重演在梅根身上。

