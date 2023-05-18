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哈里因戴安娜車禍有童年陰影 屢憂梅根重演亡母悲劇

環球社會熱點 13:00 2023/05/18

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英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於美國紐約遭狗仔隊追訪，令外界再聯想其哈里亡母戴安娜（Princess Diana）多年前於法國巴黎車禍身亡一事。哈里過往公開受訪，也曾多次稱他很憂慮亡母悲劇會於愛妻梅根身上重演。

哈里梅根斥狗仔隊近乎災難追訪 接載的士司機：唔覺危險 【下一頁】

戴安娜1997年8月底於巴黎，與男友艾法耶德（Dodi al-Fayed）乘坐車輛試圖躲避狗仔隊追逐期間，車輛意外撞柱發生車禍。艾法耶德與司機當場身亡，戴安娜送院搶救後不治。

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戴安娜逝世時，哈里年僅12歲。哈里2017年於紀錄片中，公開指控狗仔隊追訪導致其母發生車禍身亡，更不滿他們在戴安娜受重傷奄奄一息時仍繼續拍攝。

迪士尼《美人魚》劇情奚落凱特？主角疑影射哈里梅根 【下一頁】

哈里及後也多次表達，對梅根人身安全的憂慮。哈里與梅根的戀情2016年公開時，哈里的通訊秘書曾發表聲明，譴責狗仔隊試圖非法闖入梅根寓所，指哈里十分擔心梅根的安全。

哈里與名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）2021年推出名為「你看不見的我」（The Me You Can't See）的紀錄片。

哈里在紀錄片中聲稱，母親戴安娜與非白人相愛時遭狗仔隊追逐後死亡，而歷史也可能重演在梅根身上。

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責任編輯：鄭錦玲

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