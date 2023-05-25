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【星島易主？】星島披露曾獲洽交易惟已撤回　復牌後乾跌3%

股市 10:45 2023/05/25

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【停牌】星島今早短暫停牌　待公布併購內幕消息

星島新聞集團 （01105） 上周四（18日）開市前申請短暫停牌，待刊發根據《收購及合併守則》構成公司內幕消息的公告。然而，星島新聞集團周三（24日）發公告指，公司在5月17日收到一項關於交易的提案，但該提案已被撤回，故現在並沒有涉及收購及合併守則需要披露的擬議交易。星島未有披露提購方身份。

星島新聞集團停牌前股價0.435元，市值約3.83億元。

星島周四（25日）起恢復買賣，股價現跌3%，報0.42元，惟只有3宗成交，涉款僅2570元。

星島新聞集團現時董事會聯席主席有佳兆業集團 （01638） 的郭英成，以及「玩具大王」蔡志明兒子、旭日國際副主席蔡加讚。

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編輯：麥德銘

港股 星島（01105） 郭英成 蔡加讚 佳兆業集團（01638） 旭日國際
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