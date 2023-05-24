【停牌】星島5.25復牌、擬議交易提案被撤回　上周四因待公布併購內幕消息停牌

▲ 【停牌】星島今早短暫停牌 待公布併購內幕消息

星島新聞集團 （01105） 上周四（18日）開市申請短暫停牌，在中午公布指，停牌以待刊發根據香港公司收購及合併守則構成公司內幕消息的公告。星島新聞集團停牌前股價0.435元，市值約3.83億元。

然而，星島新聞集團周三（24日）發公告指，公司在5月17日收到一項關於交易的提案，但該提案已被撤回，故公司現在並沒有涉及收購及合併守則需要披露的擬議交易，並周四（25日）起恢復買賣。

星島新聞集團現時董事會聯席主席有佳兆業集團 （01638） 的郭英成，以及「玩具大王」蔡志明兒子、旭日國際副主席蔡加讚。

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編輯：麥德銘