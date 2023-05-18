【G7峰會】辛偉誠抵日 料聚焦3大議題

七大工業國集團（G7）將於周五（19日）起，在日本廣島召開一連3日峰會。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）已抵達日本，準備參與峰會。他透露英國今次將聚焦在經濟增長﹑烏克蘭及印太地區的議題。

G7料再加強制裁俄羅斯 針對能源及貿易 【下一頁】

辛偉誠已在本港時間周四（18日）上午抵達日本，準備今次G7峰會。剛參與歐洲委員會在冰島會議的辛偉誠表示，英國於G7峰會將不討論移民政策，改為商討經濟增長﹑烏克蘭及印太地區事務。

英國年初同意加入《跨太平洋夥伴關係全面進步協定》（CPTPP），辛偉誠周三（17日）透露，周四將有多項對英國投資的消息宣布，同日亦會與日本首相岸田文雄簽署「廣島協議」（Hiroshima Accords）。

據悉，內容包括兩國在國防﹑貿易﹑投資及科學與科技合作承諾，同時雙方亦會就如氣候轉變等全球問題共同合作。

聯合國指全球經濟復甦前景仍暗淡 疫情影響持續 【下一頁】

辛偉誠亦指G7將持續成為支持烏克蘭的領袖，預計峰會上各國會商討如何在短期及長期內，維持及增強支援烏克蘭。

針對印太地區，辛偉誠坦言討論主要圍繞中國，關於經濟及安全事務。G7將希望確保，各成員國統一保護己國的方針，應對中國形成的危機及挑戰。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培