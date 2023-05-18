【TikTok危機】免數據洩露至中國　蒙大拿成全美首個禁TikTok州分

TikTok早前被前員工踢爆，替中國政府收集用戶數據及存儲美國用戶數據等，令TikTok一直為人詬病的數據安全爭議愈鬧愈大。近日美國蒙大拿州（Montana）州長宣布，將禁止TikTok於該州營運，以保護居民的數據安全。

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據外媒《路透社》報道，蒙大拿州州長Greg Gianforte已於周三（17日）簽署法案，禁止Google和蘋果（Apple）的應用程式商店，在州內提供TikTok的應用程式。但不會對在該州分管轄範圍內使用該應用程式的用戶，施以任何處罰。該禁令將於2024年1月1日生效。

雖然TikTok的數據安全一直是美國政府關注的重點議題，但由於TikTok深受美國人民尤其青少年的喜愛及廣泛使用。除已立例禁止在政府部門所屬的設備及裝置中，下載及使用TikTok，一直未有州分立例全面禁止TikTok營運。所以蒙大拿州是次立法，將會成為全美首例。

TikTok使用者眾多 立法免市民受監視

美國共和黨議員Gianforte表示，該法案是「我們共同優先考慮保護蒙大拿人免受中國共產黨的監視」的進一步行動。

早在蒙大拿正式立法之前，TikTok已表明相關法律「非法禁止TikTok，侵犯了蒙大拿州人民第一修正案的權利」，該企會「繼續努力捍衛蒙大拿州內外使用者的權利」。《路透社》則指，該企目前未有回應是否計劃採取進一步的法律行動。

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責任編輯：殷凱怡

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