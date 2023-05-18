▲ 【航空恢復】新加坡航空豪派8個月獎金 上年度盈利創新高、復甦之路領先國泰一年？

正當香港航空界去年底才重新起步，新加坡航空（星：C6L）業績已騰飛，本周公布至今年3月底的財年盈利創新高。新加坡航空成功渡過疫情難關後，當地傳媒報道，新加坡航空將向員工派發相當於8個月薪金的獎金。

當地傳媒報道指，新加坡航空向合資格員工發放相當於6.5個月薪金作盈利分成，另發最多1.5個月薪金作酌情報酬，以感謝他們在疫情期間的辛勤和犧牲。報道又引述星航發言人指，航空公司高層不會獲發花紅。

新加坡航空上財年盈利達21.6億坡幣（折合約126億港元），超越疫情前高峰，創成立76年來最佳表現。星航連同旗下廉航Scoot全年載客達2650萬人次，按年大升6倍。

星航收入反超國泰一倍 復甦步伐行快約一年

雖然新加坡航空與本地國泰航空 （00293） 財年年曆非完全一致，但籠統而言，在疫情前的2018、2019年，新加坡航空年度收入都稍低於國泰航空。不過，星航最新年度收入177.75億坡幣（折合約1036億港元），較國泰航空2022年全年收入510億港元，高出一倍。

新加坡更早採取「與病毒共存策略」，新加坡航空早於2021年10月至12月季度錄得季度盈利，去年連續多個季度盈利都創新高。

國泰航空集團業績包括中國國航 （00753） 應佔業績部分，若撇除該部分，國泰航空和附屬公司同樣曾於2021年下半年恢復盈利，主要受惠於貨運業務，但去年初香港再加緊防疫限制，國泰未能持續盈利，而2022年下半年能恢復盈利22.6億港元，仍較2021年同期為低。

至今年3月底，新加坡航空客運運力回復至疫情前79%。國泰航空4月客運運力恢復至疫情前約47%，但預計年底才回後至疫情前7成，較星航3月時水平更低。

國泰、星航曾獲政府大額支援 國泰派息更不明朗

在疫情期間，環球航空公司受重挫，國泰、星航都面對國際航班冰封困境，需要大規模裁員，由政府援助。國泰航空除了申領「保就業」計劃、向股東供股，也獲得港府認購195億元優先股、提供備用貸款等支持。

星航也曾獲政府協助支薪，並在主權基金淡馬錫支持下，2020年初通過總額可達190億坡幣的援助方案，包括53億坡幣股債、97億坡幣可換股債券、40億坡幣過渡貸款。

與星航主要股東為國營公司不同，國泰航空在恢復派息予股東前，須先清付港府優先股，星航在最新年度已恢復向股東派息。

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記者：麥德銘