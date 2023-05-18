  • 31°C
香港時間 : 2023518日 (週四) 13:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空恢復】新加坡航空豪派8個月獎金　上年度盈利創新高、復甦之路領先國泰一年？

股市 11:52 2023/05/18

分享：

分享：

【航空恢復】新加坡航空豪派8個月獎金　上年度盈利創新高、復甦之路領先國泰一年？

正當香港航空界去年底才重新起步，新加坡航空（星：C6L）業績已騰飛，本周公布至今年3月底的財年盈利創新高。新加坡航空成功渡過疫情難關後，當地傳媒報道，新加坡航空將向員工派發相當於8個月薪金的獎金。

當地傳媒報道指，新加坡航空向合資格員工發放相當於6.5個月薪金作盈利分成，另發最多1.5個月薪金作酌情報酬，以感謝他們在疫情期間的辛勤和犧牲。報道又引述星航發言人指，航空公司高層不會獲發花紅。

新加坡航空上財年盈利達21.6億坡幣（折合約126億港元），超越疫情前高峰，創成立76年來最佳表現。星航連同旗下廉航Scoot全年載客達2650萬人次，按年大升6倍。

星航收入反超國泰一倍　復甦步伐行快約一年

雖然新加坡航空與本地國泰航空 （00293） 財年年曆非完全一致，但籠統而言，在疫情前的2018、2019年，新加坡航空年度收入都稍低於國泰航空。不過，星航最新年度收入177.75億坡幣（折合約1036億港元），較國泰航空2022年全年收入510億港元，高出一倍。

新加坡更早採取「與病毒共存策略」，新加坡航空早於2021年10月至12月季度錄得季度盈利，去年連續多個季度盈利都創新高。

國泰航空集團業績包括中國國航 （00753） 應佔業績部分，若撇除該部分，國泰航空和附屬公司同樣曾於2021年下半年恢復盈利，主要受惠於貨運業務，但去年初香港再加緊防疫限制，國泰未能持續盈利，而2022年下半年能恢復盈利22.6億港元，仍較2021年同期為低。

至今年3月底，新加坡航空客運運力回復至疫情前79%。國泰航空4月客運運力恢復至疫情前約47%，但預計年底才回後至疫情前7成，較星航3月時水平更低。

國泰4月載客量按月增4%、恢復至疫前44% 下半年新恢復航點有哪些？可見【下一頁】

國泰、星航曾獲政府大額支援　國泰派息更不明朗

在疫情期間，環球航空公司受重挫，國泰、星航都面對國際航班冰封困境，需要大規模裁員，由政府援助。國泰航空除了申領「保就業」計劃、向股東供股，也獲得港府認購195億元優先股、提供備用貸款等支持。

星航也曾獲政府協助支薪，並在主權基金淡馬錫支持下，2020年初通過總額可達190億坡幣的援助方案，包括53億坡幣股債、97億坡幣可換股債券、40億坡幣過渡貸款。

與星航主要股東為國營公司不同，國泰航空在恢復派息予股東前，須先清付港府優先股，星航在最新年度已恢復向股東派息。

國泰航空目標年內償還港府優先股拖欠股息， 可見【下一頁】

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署　

相關文章：

【國泰293】國泰航空料難提升今年運力目標　未有派息時間表

記者：麥德銘

港股 新加坡航空 新加坡 國泰航空（00293）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【停牌】星島今早短暫停牌　待公布併購內幕消息

下一篇文章

【Tesla】馬斯克狠批在家工作「道德錯誤」　暗諷矽谷精英何不食肉糜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【鍾培生家族】華廈置業36.06%股東接納鍾培生父親一方現金要約　延長接納截止日期至5.25
【鍾培生家族】華廈置業36.06%股東接納鍾培生父親一方現金要約　延長接納截止日期至5.25
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【騰訊業績】騰訊首季收入增11%　經調整淨利325.38億人幣符預期、早段曾挫近4%
【騰訊業績】騰訊首季收入增11%　經調整淨利325.38億人幣符預期、早段曾挫近4%
【美股期貨】美期回軟　道指期貨跌43點、納指期貨跌不足1點（不斷更新）
【美股期貨】美期回軟　道指期貨跌43點、納指期貨跌不足1點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款