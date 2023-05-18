2022至23年度獅子會姊妺學校計劃支票頒贈暨「擁抱愛」繪畫設計比賽頒獎典禮

2022至2023年度獅子會姊妹學校支票頒贈暨「擁抱愛」繪畫設計比賽頒獎禮已於上周六（13日）在沙頭角農莊圓滿舉行，參加人數超過400人，總監冼健岷獅兄、教育局副秘書長蘇婉儀、前國際理事文錦歡獅姐、聯合主席江瑩瑩獅姐、羅文佑獅兄及4位聯合副主席，聯同一眾嘉賓、區職員、會長、獅友、校長、老師、社工、家長及同學一同身體力行支持公益。



今年姊妹學校計劃目標十分清晰，是讓未加入姊妹學校計劃的特殊學校加入獅子會的大家庭，讓更多屬會可以關注及配對學校。香港共有62間特殊學校，今年已增加至55間學校，及澳門2間學校。教育局副秘書長蘇婉儀及特殊學校議會主席梁校長，在百忙之中出席活動，可見政府十分重視及關心特殊教育發展。

▲ 一眾獅兄獅姐與政府及教育界代表，一同為活動掀開序幕。

繪畫比賽收500份作品 評委陣容鼎盛



是次「擁抱愛」繪畫設計比賽收到接近500份作品，陣容鼎盛的評委，包括國際級設計師梁志天、香港理工大學副校長黃煜新、資本策略方文彬、大渡出版社CEO張玉麟，均一致認為得獎作品質素非常高。

獅子會姊妹學校計劃籌委會在活動現場用心安排了畫作展覽室、舞獅點睛、青草音符音樂表演、小丑扭汽球、徐展堂東華三院的學生打太鼓表演，以及自助午餐給出席者，大家群策群力將活動氣氛推上高峰。

今年的支票頒贈儀式亦是一個大型服務活動，給屬會的獅友及學校的學生在活動中可以互相認識，互相交流，互相關注。希望社會各界繼續支持姊妹學校計劃，為推動教育發展作出更多貢獻。

▲ 當日活動各參加者群策群力，將現場氣氛推上高峰。

（特約）