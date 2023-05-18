  • 29°C
香港時間 : 2023518日 (週四) 11:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人仔點睇】專家：避險情緒推高美元 人民幣兌美元再破七算

股樓投資 11:34 2023/05/18

分享：

分享：

近日，在岸及離岸人民幣兌美元雙雙跌破「七算」關口，分別為去年12月7日及12月29日以來首次。專家認為，人民幣不存在大幅貶值的空間，在美國息口見頂的前題下，由強美元驅動人民幣向下的可能性不高。換言之，人民幣回調只屬短期現象。

【同場加映】溫股知新：關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

本來，聯儲局暗示暫停加息後，美滙指數曾一度回軟至101水平，惟在美國債務上限的陰霾下，避險情緒帶動美滙指數於周三（17日）曾升破103關口。但東方金誠首席宏觀分析師王青預計，聯儲局加息步伐放緩，加之銀行業危機影響下，美國經濟下行壓力進一步加大，後期美元指數持續上升的可能性不大。

【延伸閱讀】恒指目標： 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

中國銀行研究院高級研究員王有鑫指出，避險情緒短期可能會驅動美元走強，但當前美元已呈現高估迹象。一旦避險情緒消退，美元將再次轉頭向下。而中國經濟復甦將為人民幣帶來更多支撐，預計年內人民幣整體將繼續呈現雙向波動、穩中有升的態勢。

【同場加映】青姐話：吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
經濟 美滙指數 人民幣 美元 中國

下一篇文章

【券商點睇】估值較同業存在折讓 昆侖能源具當炒主題 目標睇9.36
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【保誠調查】半數港人滿意現時財務狀況　近6成人認為積蓄夠用至80歲或以上
【保誠調查】半數港人滿意現時財務狀況　近6成人認為積蓄夠用至80歲或以上
耶倫證實不太可能在6月初之前履行支付義務 違約或帶來全球經濟和金融災難
耶倫證實不太可能在6月初之前履行支付義務 違約或帶來全球經濟和金融災難
【公務員加薪】薪酬趨勢調查結果揭曉 呢個組別加薪幅度高達4.65%
【公務員加薪】薪酬趨勢調查結果揭曉 呢個組別加薪幅度高達4.65%
【公務員】海關督察 月薪44,840元 6月5日截止報名
【公務員】海關督察 月薪44,840元 6月5日截止報名
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款