【人仔點睇】專家：避險情緒推高美元 人民幣兌美元再破七算

近日，在岸及離岸人民幣兌美元雙雙跌破「七算」關口，分別為去年12月7日及12月29日以來首次。專家認為，人民幣不存在大幅貶值的空間，在美國息口見頂的前題下，由強美元驅動人民幣向下的可能性不高。換言之，人民幣回調只屬短期現象。

【同場加映】溫股知新：關鍵一周好難估 繼續留意金特股

本來，聯儲局暗示暫停加息後，美滙指數曾一度回軟至101水平，惟在美國債務上限的陰霾下，避險情緒帶動美滙指數於周三（17日）曾升破103關口。但東方金誠首席宏觀分析師王青預計，聯儲局加息步伐放緩，加之銀行業危機影響下，美國經濟下行壓力進一步加大，後期美元指數持續上升的可能性不大。

【延伸閱讀】恒指目標： 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

中國銀行研究院高級研究員王有鑫指出，避險情緒短期可能會驅動美元走強，但當前美元已呈現高估迹象。一旦避險情緒消退，美元將再次轉頭向下。而中國經濟復甦將為人民幣帶來更多支撐，預計年內人民幣整體將繼續呈現雙向波動、穩中有升的態勢。

【同場加映】青姐話：吃得苦中苦 方為中特估

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛