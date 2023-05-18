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【券商點睇】估值較同業存在折讓 昆侖能源具當炒主題 目標睇9.36

股樓投資 11:32 2023/05/18

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交銀國際報告指，昆侖能源（00135）指引全年零售氣量增長10%，另年初至今的售氣毛差比較穩定。隨着淡季氣價的順價工作在第二季積極推進，將有助公司在今年餘下時間取得略好於去年的毛差。該行維持2023年零售氣量按年增長11.7%、售氣毛差小幅上漲至每立方米0.507元人民幣的預測。

【同場加映】溫股知新：關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
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此外，LNG碼頭氣化費調整對總體盈利影響有限，只屬短期不確定因素。該行作了簡單的敏感度測試，如果公司兩個碼頭的氣化費均需下調10%，按2023至2024年全年口徑，期內公司的盈利將有4%左右的下降，幅度溫和。公司重申LNG加工廠今年扭虧的目標不變，該行預計第2季全國整體用氣量加快增長將有利公司LNG加工廠較快達到利潤水平。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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過去一個月，昆侖股價錄得18%的升幅，大幅領先同期同業平均只有4%的回報。除了市場對國企改革的主題投資有所偏好外，交銀國際認為昆侖的估值提升因素在於盈利可見度高及其新增接駁規模較同業小，受到房地產放緩的影響亦較小。目前公司估值相對同行仍有20%的折讓，估值有提升空間，目標價上調至9.36元，維持「買入」評級及行業首選股。

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責任編輯：林衛

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買入 目標價 昆侖能源（00135） 港股 中國

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