AI描繪「理想男女性」外表 皆為有肌肉兼小麥色

關注飲食失調組織The Bulimia Project利用AI（人工智能），根據社交媒體上最受歡迎內容，繪製「完美」兩性形象。結果發現男性偏愛金髮女郎，而女性則更喜歡男性擁有黑髮。但理想的男性和女性都擁有肌肉，苗條且為小麥色皮膚。

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The Bulimia Project利用AI，分析社交媒體上數十億張圖片。研究人員結果發現，最受歡迎的女性外形大多是擁有金色頭髮、棕色眼睛及身材苗條。而男性則擁有烏黑頭髮、眼神深邃、面部輪廓分明且肌肉線條明顯。

部分AI生成結果

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The Bulimia Project利用多款AI生成圖像，包括Dall-E 2、Stable Diffusion和Midjourney等。結果大部分生成結果都反映同一審美標準，即白種人但擁有黝黑皮膚，苗條同時擁有肌肉及金髮碧眼。分析認為，AI工具含有隱性偏見。

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雖然目前尚未清楚AI運算過程，及採用的標準，但外界普遍認為，AI是根據社交平台上相片的互動次數，包括獲讚和評論數目及互聯網搜尋次數等，釐定已在網上存在的相片是否受歡迎。大部分生成圖片中的人物皮膚細膩，無皺紋且擁有豐滿嘴唇及完美的鼻型，猶如曾接受整容手術。

The Bulimia Project表示，在社交媒體充滿濾鏡的時代，無人能夠合理地達到社交媒體設定的體型標準。組織亦呼籲民眾，不要嘗試滿足不切實際的理想，將身體形象期望保持在現實中可達至的範圍內，身心都會更健康。

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責任編輯：李俊儀