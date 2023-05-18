哈里梅根斥狗仔隊近乎災難追訪 接載的士司機：唔覺危險

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle），周二（16日）晚於美國紐約出席頒獎禮後坐車離開，遭狗仔隊追訪兩小時。發言人形容哈里夫婦陷入近乎災難性的汽車追逐事件，但負責接載他們擺脫狗仔隊的的士司機卻不認為情況危險。

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哈里夫婦發言人周三（17日）開腔談及此事，形容哈里與梅根出席女性基金會（Ms. Foundation for Women）頒獎禮後離開時，有大量狗仔隊追訪。

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發言人聲稱哈里梅根與狗仔隊的紛爭持續一段長時間，且構成很大風險。發言人形容一群狗仔隊極具攻擊性，哈里梅根一行人捲入一場近乎災難性的汽車追逐戰（near catastrophic car chase）。

外媒引述哈里梅根的保安團隊指，狗仔隊分別乘坐普通車輛、踏板車及電動車等各式車輛追訪，導致交通狀況很混亂，哈里梅根期間也要換坐一輛的士避開他們。

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美媒引述負責接載哈里梅根的的士司機辛格（Sunny Singh）指，狗仔隊雖然跟隨在的士後面，卻沒有逼近的士，他駕駛期間也只是在拐彎。

辛格認為不足以用追逐來形容此事，也從來沒有覺得自己處於危險之中。他指哈里梅根表現安靜而驚慌，只是當時情況並不像電影中的汽車追逐橋段，而且紐約很安全。

紐約警方指，哈里梅根當晚安全抵達目的地，沒有相關的碰撞、受傷或拘捕報告。紐約市長亞當斯（Eric Adams）批評，狗仔隊魯莽且不負責任。

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責任編輯：鄭錦玲