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【新股IPO】華虹半導體內地科創板上市申請獲通過　股價大升一成

股市 10:51 2023/05/18

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【新股IPO】華虹半導體內地科創板上市申請獲通過

華虹半導體 （01347） 科創板上市申請獲上交所上市委會議通過，擬集資約180億元（人民幣，下同）。華虹半導體股價造好，最新升一成，高見28.3元。

華虹半導體指，人民幣股份發行、特別授權及批准授權決議案有效期將於6月26日屆滿。由於人民幣股份發行申請仍在進行，提議將有效期延長12個月，至明年6月26日，有關建議需待股東批准

根據招股書顯示，華虹半導體通過本次IPO將發行不超過4.3億股，不超過總股本25%。集資款項其中125億元將用於華虹製造（無錫）項目，其餘則將用於8英寸廠優化升級項目、特色工藝技術創新研發項目、補充流動資金。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 A股 科創板 人民幣 IPO 華虹半導體（01347） 上海證券交易所
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