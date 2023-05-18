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【TikTok禁令】美國蒙大拿州全面禁TikTok　全美首例

股市 10:50 2023/05/18

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【TikTok禁令】美國蒙大拿州全面禁TikTok

美國蒙大拿州州長Greg Gianforte在周三（17日）正式簽署法令，禁止下載字節跳動旗下的短視頻平台TikTok，成爲全美首個全面禁止TikTok的州份。不過，市場普遍估計，TikTok以及部分透過TikTok推廣的商戶將入稟挑戰該法案。

該法案規定，禁止在該州下載TikTok，並對任何提供下載的實體，處以每日1萬美元的罰款，惟用戶不會受罰，法案明年1月1日起生效。Greg Gianforte在聲明中表示，蒙大拿州「採取了所有州份中最果斷的行動，來保護該州民眾的私人數據和敏感個人訊息，免於被中共收集。」

美國政府一直指控TikTok威脅國家安全，認爲中國政府可取得TikTok用戶資料，聯邦、地方政府也先後禁止旗下僱員使用的公務電子設備下載TikTok，惟對私人手機則不受限。

與此同時，蒙州同日宣布，將禁止在州政府及該州旗下企業的公務電子設備，使用與外國對手相關的社交應用程式，包括騰訊 （00700） 旗下微信國際版WeChat和由俄羅斯人研發的Telegram。

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記者：伍鍵文

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