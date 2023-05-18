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【俄烏戰爭】糧食黑海出口協議延長兩個月 烏控俄用糧食勒索

環球社會熱點 10:35 2023/05/18

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烏克蘭糧食黑海出口協議原定屆滿日期為周四（18日），但各方周三（17日）宣布，同意延長出口協議兩個月，至7月18日。

【俄烏戰爭】美國指烏愛國者導彈系統 或因俄軍空襲受損 【下一頁】

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）發聲明，宣布烏克蘭糧食出口協議在己方斡旋下，已獲俄烏雙方同意延長兩個月。即將面臨總統選舉次輪投票的埃爾多安讚揚，協議延長全球受惠。

俄羅斯雖然一度退出協議，但俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）透露，協議中俄國相關問題得到解決，莫斯科政府同意延長。外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）強調，協議被「扭曲」內容需盡快解決。

美國中情局出俄語廣告 招募俄羅斯人做間諜（有片） 【下一頁】

烏克蘭副總理兼發展及基建部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）亦表示，基輔政府同意延長協議至7月18日。他感謝土耳其及聯合國方的努力，讓烏克蘭能繼續為全球提供糧食。

庫布拉科夫亦聲稱，俄國限制烏克蘭糧食出口運輸，指近70艘運糧船仍在土耳其水域等待，當中9成已準備好為全球提供糧食。他指控俄國必須停止用糧食作武器及勒索工具。

烏克蘭為全球糧食出口大國，分別供應市場10%小麥﹑15%栗米及13%大麥。受俄烏戰爭影響，俄軍嚴控黑海航行，嚴重阻礙烏克蘭糧食出口，導致全球陷入糧食危機。

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責任編輯：吳漢培

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